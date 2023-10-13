В ХАМАС заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион
13 октября 202312:46
Бойцы бригады «Аль-Кассам» заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Заявление боевого крыла ХАМАС цитирует РИА Новости.
Уточняется, что обстрел является ответом на «выселение и удары по мирным жителям». Иных подробностей, а также данных о жертвах или разрушениях не приводится.
Ранее утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Историк моды Александр Васильев опроверг сообщения об эмиграции
- Обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Журавелю на полгода продлили арест
- Обвиняемый в сожжении Корана Журавель на суде частично признал вину
- МИД Израиля: Угрозы ХАМАС казнить заложников не остановят боевые действия
- Налётчик с пистолетом ограбил банк в Петербурге за 3 минуты
- Дима Билан вышел на связь после госпитализации
- Группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома
- СМИ: Неизвестный убил учителя и ранил еще несколько человек в школе во Франции
- Актер Анатолий Белый испытал сильный шок после нападения на Израиль
- Ущерб от свалки в Саратовской области превысил 770 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru