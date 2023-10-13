В ХАМАС заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион

Бойцы бригады «Аль-Кассам» заявили об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Заявление боевого крыла ХАМАС цитирует РИА Новости.

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Уточняется, что обстрел является ответом на «выселение и удары по мирным жителям». Иных подробностей, а также данных о жертвах или разрушениях не приводится.

Ранее утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
ТЕГИ:ОбстрелХамасИзраиль

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