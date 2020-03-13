Без Евро-2020 и Олимпиады? Коронавирус грозит оставить мир без спорта

Пандемия коронавируса уже серьёзно повлияла на спортивный мир. Часть футбольных еврокубковых матчей отложена, остановлены чемпионат и кубок Испании по футболу, итальянская футбольная Серия А и футбольные первенства ещё нескольких стран Европы. В футбол пока продолжают играть в Великобритании, однако уже известно, что футболисты нескольких клубов Английской премьер-лиги изолированы из-за случаев коронавируса. Чемпионат Германии (Бундеслига) может быть завершён досрочно без определения победителя.

Отмена или перенос соревнований уже затронули баскетбол, фигурное катание, хоккей, гонки «Формула-1», теннис. Могут отменить долгожданный поединок ММА между бойцами Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым (должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке). Под угрозой проведение Олимпиады в Токио в июле-мае 2020 года. Власти Японии пока сдерживают распространение коронавируса и заявляют, что продолжают готовиться к проведению Игр. Варианты с отменой или проведением без зрителей в Токио рассматривать не хотят.

Ранее почётный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачёв в эфире НСН выразил надежду, что Олимпиада в Японии пройдёт в обычном формате.

«Конечно, я бы хотел, чтобы всё было, потому что спортсмены готовятся, тратят много энергии и сил. Что это за Олимпиада без зрителей? Ну, по компьютеру давайте проведём Олимпиаду», - сказал он.

Со своей стороны заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции НСН предположил, что Олимпиаду не отменят, потому что никто не захочет терять многомиллиардные контракты на телетрансляции.

Кроме того, коронавирус может изменить формат проведения песенного конкурса «Евровидение». В мае этого года его должен принять Роттердам. Тем не менее, в связи с первым случаем смерти от коронавируса на территории Нидерландов организаторы конкурса сообщили, что рассматривают «различные альтернативные варианты».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с НСН высказал мнение, что отменять «Евровидение» нельзя.

«Люди вкладывают деньги. Это же огромное предприятие, как спортивный чемпионат! Это колоссальные деньги, это работа людей. И всё перечеркнуть из-за какого-то коронавируса? Просто абсурд. Ни в коем случае нельзя отменять конкурс: всё уже заряжено, люди работают», - заявил он.

По последним данным, Европейский вещательный союз пока продолжает подготовку к конкурсу без изменений. Представитель пресс-службы союза заявил РИА Новости, что они пока продолжают продажу билетов.

