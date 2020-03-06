«Просто абсурд!»: Музыкальный критик о проблемах «Евровидения» из-за коронавируса

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН выступил против возможного переноса и отмены «Евровидения 2020», заявив, что конкурс нужно проводить, не опасаясь «какого-то коронавируса».

«Я думаю, в другую страну не надо переводить, по той простой причине, что Голландия не находится в ареале действия коронавируса. Ладно бы Италия. Но причем здесь Нидерланды? Что, в Нидерландах люди умирают от коронавируса? Я не слышал. Зачем куда-то в другую страну отправлять? Этот вариант абсолютно отпадает. Я бы наплевал к чёрту на этот вирус и всё равно проводил бы конкурс. Будь что будет!

Люди вкладывают деньги. Это же огромное предприятие, как спортивный чемпионат! Это колоссальные деньги, это работа людей. И всё перечеркнуть из-за какого-то коронавируса? Просто абсурд. Ни в коем случае нельзя отменять конкурс: всё уже заряжено, люди работают», - высказался Соседов.

Между тем, число заражённых коронавирусом нового типа в мире превысило 100 тысяч человек, от последствий болезни скончались 3406 пациентов. В Нидерландах зарегистрировано 82 случая заражения, первый летальный исход зафиксирован сегодня, 6 марта. В Италии заболели 3,8 тысячи человек, 148 скончались.

На фоне быстрого распространения болезни по миру в разных странах отменяют масштабные мероприятия. В том числе речь идёт о возможном переносе либо отмене Олимпиады в Токио, которая намечена на июль-август. Соседов в беседе с НСН выступил против практики отмены мероприятий из-за вирусов.

«Что ж теперь, всё отменить? Ну давайте всё отменим тогда, будем сидеть дома в противогазах, респираторах. Теперь говорят, что могут отменить Олимпиаду. Это же абсурд, дичь какая-то! Вирусы вирусами, а жизнь идёт своим чередом. Какие-то меры предосторожности соблюдать – маски носить, руки мыть, ну и всё. Нельзя освободиться от жизни, от мира этого. Неужели коронавирус такой страшный зверь, что надо всё отменять? Если бояться этих вирусов, тогда не надо жить вообще, не надо ничего проводить – накрыться простынями и ползти на кладбище», - возмутился Соседов.

Недавно стало известно, что из-за коронавируса в Японии отменили церемонию в память жертв цунами 2011 года, в Италии – Римский марафон 29 марта, в Германии – Международную книжную ярмарку в Лейпциге 12-15 марта. В России, где зарегистрированы пока только шесть случаев заражения (все - завозные), уже отменили Красноярский экономический форум в марте, Петербургский международный экономический форум и международный форум «Развитие парламентаризма» в июне.

