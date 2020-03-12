Российско-европейская миссия на Марс отменена из-за коронавируса

По словам Рогозина, решение «обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе».

Соответствующее сообщение размещено на сайте госкорпорации.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. Такое развитие событий не исключает бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник. По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца.







