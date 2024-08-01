Медведев: Война – единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к миру в регионе, сообщил в Telegram экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании

Он выразил сожаление о погибших, назвав их заложниками «отвратительного государства – США».

Ранее верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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