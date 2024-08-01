Медведев: Война – единственный путь к миру на Ближнем Востоке
1 августа 202402:01
Полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к миру в регионе, сообщил в Telegram экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он выразил сожаление о погибших, назвав их заложниками «отвратительного государства – США».
Ранее верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru