Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС, об этом заявил представитель МИД страны Мелес Алем. Его слова приводит агентство ENA.

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«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», - сказал Алем.

Он отметил, что заявка на вступление является официальной. Дипломат также выразил надежду, что страны-участницы объединения положительно отреагируют на заявку африканской страны.

Ранее заявку в объединение подали Алжир, Бангладеш и Египет.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БриксЭфиопия

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