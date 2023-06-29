Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

НСН-«Культурный гид» Бутусов в выходные выступит на крыше в Петербурге, «Ария» - в Ростове «Чайф» отпразднует сегодня в Москве день рождения Шахрина Солистка «Мураками» Диляра Вагапова хочет выступить на небоскрёбе В числе самых популярных театральных постановок выходных - «Наедине» в Театре на Таганке и «Баба голубиная» в Театре Российской Армии