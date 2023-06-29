Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
29 июня 202316:53
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС, об этом заявил представитель МИД страны Мелес Алем. Его слова приводит агентство ENA.
«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», - сказал Алем.
Он отметил, что заявка на вступление является официальной. Дипломат также выразил надежду, что страны-участницы объединения положительно отреагируют на заявку африканской страны.
Ранее заявку в объединение подали Алжир, Бангладеш и Египет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru