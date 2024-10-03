Белоусов поздравил российскую армию с взятием Верхнекаменского

Министр обороны выразил благодарность за верность присяге и воинскому долгу личному составу и командованию 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Лисичанской имени М.И. Платова. Белоусов заявил, что уверен в том, что соединение и впредь продолжит обеспечивать безопасность страны. По словам главы Минобороны, бригада успешно реализует задачи спецоперации России на Украине на одном из наиболее ответственных участков фронта.

Министр добавил, что взятие Верхнекаменского «навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества».

Ранее Белоусов прибыл с инспекцией в расположение группировки войск «Центр».

