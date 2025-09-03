На параде в Китае выпустили 80 тысяч белых голубей

Восемьдесят тысяч голубей выпустили на военном параде в Китае в ознаменование торжественного завершения процессии. Об этом пишет РИА Новости.

Китай показал на параде ядерную ракету с радиусом поражения во всю планету

«Голуби мира» символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками. Также выпущенные птицы служат символом стремления к миру.

Ранее в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. На мероприятии показали современные образцы военной техники и инновационные разработки китайской оборонной промышленности, пишет Ura.ru. Гостями парада стали десятки мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Казакова
ТЕГИ:ПарадКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры