На параде в Китае выпустили 80 тысяч белых голубей

Средства ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА над регионами России На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы Захарова: Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является перспективным направлением сотрудничества двух стран Россияне заплатили за куклы Лабубу 2 млрд рублей за пол года В России отмечают «Шуфутинов день»