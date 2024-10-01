СМИ: Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с инспекцией в расположение группировки войск «Центр». Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Звезда».
О ходе военных действий главе Минобороны доложил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев. Часть видео лишена звукового сопровождения, исходя из соображений секретности.
В оборонном ведомстве заявили, что Белоусов дал высокую оценку боевой работе группировки «Центр» и вручил госнаграды выдающимся офицерам и солдатам.
Ранее Белоусов провел встречу с работающими в зоне СВО военкорами.
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