СМИ: Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с инспекцией в расположение группировки войск «Центр». Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Звезда».

Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами

О ходе военных действий главе Минобороны доложил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев. Часть видео лишена звукового сопровождения, исходя из соображений секретности.

В оборонном ведомстве заявили, что Белоусов дал высокую оценку боевой работе группировки «Центр» и вручил госнаграды выдающимся офицерам и солдатам.

Ранее Белоусов провел встречу с работающими в зоне СВО военкорами.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская АрмияСпецоперация

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