Лавров назвал условия для достижения прочного мира на Украине
Вхождение новых регионов в состав России следует признать на международном уровне для достижения прочного мира на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с индонезийской газетой Kompas.
«Для того чтобы мир был прочным... территориальные реалии, возникшие после присоединения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов, должны быть признаны и оформлены международно-правовым образом», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Также министр указал, что для достижения мира следует искоренить первопричины кризиса - угрозы безопасности РФ, обеспечить восстановление прав человека и их соблюдение на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, необходимо гарантировать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Ранее Сергей Лавров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил все инициативы лидера США Дональда Трампа, которые Вашингтон считал важными для урегулирования украинского конфликта, пишет 360.ru.
