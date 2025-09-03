Захарова рассказала о сроках нового раунда переговоров Москвы и Киева
Сроки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной зависят от выполнения ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
«Сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах», - отметила дипломат.
Захарова добавила, что они также зависят от рассмотрения Киевом российских предложений, выдвигавшихся в ходе переговорных треков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, но точных сроков встреч сторон пока нет, пишет Ura.ru.
