Глава Минобороны Белоусов провел встречу с военкорами из зоны СВО

Глава Минобороны России Белоусов провел встречу с работающими в зоне СВО военкорами. Об этом сообщило РИА Новости.

Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами

В ходе беседы обсуждались вопросы и проблемы, касающиеся обстановки на различных участках фронта.

Ранее Белоусов посетил с инспекцией Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже.

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ФОТО: РИА Новости
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