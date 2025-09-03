В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека
Тела мужчины и женщины обнаружили после пожара в жилом доме на Вяземской улице в Москве. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что возгорание произошло ночью в квартире жилого дома, после тушения было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения.
«Также под окнами... дома обнаружено тело женщины 1965 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падения с высоты», - отметили в прокуратуре.
Точную причину ЧП установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина, пишет 360.ru.
