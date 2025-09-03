Россияне сметают с полок маркетплейсов товары с Шуфутинским

Перед началом сентября наблюдается пиковый рост спроса на продукцию с Михаилом Шуфутинским, рассказали НСН в «Авито» и «Яндекс Маркете».

Товары с именем певца и автора легендарной песни «3 сентября» Михаила Шуфутинского бьют рекорды популярности на маркетплейсах. Об этом сообщили в исследовании «Авито», которое имеется в распоряжении у НСН.

Аналитики «Авито» отметили, что спросом пользуются альбомы, диски и календарики с музыкантом. Их популярность выросла на 58% и 9% соответственно. Также россияне активно скупают и необычные товары незадолго до наступления 3 сентября, но у певца растет и повседневная популярность.

«В целом, по товарам с Шуфутинским наблюдается рост годовой популярности: все товары, связанные с артистом, стали покупать на 8% больше, чем в прошлом году. На “Авито” помимо дисков и альбомов также можно найти и изделия ручной работы, например, маску с лицом певца под заказ за 7 700 рублей, а за 20 000 рублей — винтажный костюм, когда-то купленный на благотворительном аукционе», — подчеркнули в пресс-службе «Авито».

В «Яндекс Маркете» также подтвердили серьезный рост к подобной продукции накануне наступления 3 сентября.

«В преддверии третьего сентября на “Яндекс Маркете” наблюдается значительный рост интереса к товарам с изображением Михаила Шуфутинского, а также к календарям. С 19 августа по 1 сентября 2025 года продажи праздничных украшений, включая ростовые фигуры и открытки, увеличились в 4,5 раза по сравнению с двумя предыдущими неделями. Спрос на постеры с артистом вырос в 2,9 раза, карнавальные маски — в 2,1 раза, а музыкальные диски и кассеты — в 1,2 раза. Также в этот период в 1,3 раза увеличились покупки календарей. Пик заказов таких товаров пришелся на 31 августа», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Билеты на концерт Михаила Шуфутинского, который пройдет 3 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, полностью распроданы. Он вмещает 6 тысяч человек, что говорит о высоком спросе на исполнителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

