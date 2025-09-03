Товары с именем певца и автора легендарной песни «3 сентября» Михаила Шуфутинского бьют рекорды популярности на маркетплейсах. Об этом сообщили в исследовании «Авито», которое имеется в распоряжении у НСН.

Аналитики «Авито» отметили, что спросом пользуются альбомы, диски и календарики с музыкантом. Их популярность выросла на 58% и 9% соответственно. Также россияне активно скупают и необычные товары незадолго до наступления 3 сентября, но у певца растет и повседневная популярность.

«В целом, по товарам с Шуфутинским наблюдается рост годовой популярности: все товары, связанные с артистом, стали покупать на 8% больше, чем в прошлом году. На “Авито” помимо дисков и альбомов также можно найти и изделия ручной работы, например, маску с лицом певца под заказ за 7 700 рублей, а за 20 000 рублей — винтажный костюм, когда-то купленный на благотворительном аукционе», — подчеркнули в пресс-службе «Авито».



В «Яндекс Маркете» также подтвердили серьезный рост к подобной продукции накануне наступления 3 сентября.

