Трамп допустил, что США пересмотрят позицию по украинскому конфликту
3 сентября 202507:19
США займут «другую позицию» в отношении России и Украины, если не будет прогресса по украинскому кризису. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Политик напомнил, что пару недель назад провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, и она была «очень хорошей».
«Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию», - подчеркнул Трамп.
Ранее глава Белого дома заявил, что узнал «интересные вещи» об украинском конфликте, которые станут известны в ближайшие дни, пишет Ura.ru.
