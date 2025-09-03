Трамп допустил, что США пересмотрят позицию по украинскому конфликту

США займут «другую позицию» в отношении России и Украины, если не будет прогресса по украинскому кризису. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Политик напомнил, что пару недель назад провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, и она была «очень хорошей».

«Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию», - подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что узнал «интересные вещи» об украинском конфликте, которые станут известны в ближайшие дни, пишет Ura.ru.

