Умер экс-гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Академик Российской академии художеств (РАХ), экс-генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в сообщении РАХ.

«Первого сентября 2025 года ушел из жизни академик Российской академии художеств Валентин Алексеевич Родионов (1937-2025)», - отметили в академии.

Причины смерти не называются.

Валентин Родионов окончил МАрхИ, работал в том числе замначальника главного архитектурно-планировочного управления Мособлисполкома и замминистра культуры РСФСР по капитальному строительству, в 1993 году стал гендиректором Государственной Третьяковской галереи. Он занимал этот пост до июля 2009 года. Валентин Родионов был действительным членом РАХ, Союза архитекторов России, профессором Международной академии архитектуры, входил в президиум Союза музеев РФ.

