Над Россией за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали 105 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября... перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.
Так, военные сбили 25 дронов в Ростовской области, 24 – в Брянской, 20 – в Краснодарском крае, 15 – над водами Черного моря. Кроме того, десять БПЛА уничтожили над Калужской областью, восемь – над Крымом, два – над Азовским морем, еще один – над Смоленской областью.
Ранее в Ростовской области на фоне атаки дронов неразорвавшийся боеприпас попал на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково, пишет Ura.ru. Сотрудников и пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
