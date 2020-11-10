БелАЭС прекратила выработку электричества
Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, передает RT слова представителя Госатомнадзора Белоруссии Олега Соболева.
«Было уже сообщение, что они прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — сказал Соболев.
В Минэнерго Белоруссии на выходных заявили, что первый энергоблок БелАЭС, построенный Россией, вышел на мощность 400 МВт. В этой связи президент страны Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой.
По мнению Лукашенко, Белоруссии нужна еще одна АЭС, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам.
Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022-ой год.
Во вторник госкорпорация «Росатом» сообщила, что ведет переговоры о строительстве новой атомной электростанции с правительством Белоруссии.
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