Энергетик: Берия за БелАЭС поставил бы к стенке

В ближайшие две-три недели будет запущена Белорусская АЭС (БелАЭС). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил замгоссекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

По его словам, работы по вводу АЭС завершаются в короткие сроки для такого рода проектов - через восемь лет после начала строительства.

Эксперт по атомной энергетике, доктор технических наук Владимир Кузнецов в эфире НСН напомнил, зачем Минску понадобилось строить атомную электростанцию.

«Батька (президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. НСН) хочет любыми правдами и неправдами уйти от российских энергоносителей, поэтому он уговорил (президента РФ Владимира - прим. НСН) Путина строить эту атомную станцию, которая по сути Белоруссии не очень нужна, если бы не те льготные условия, которые Россия предоставила. Ведь АЭС строится на российские деньги, под 3-процентный кредит. Таких льготных кредитов в мире просто нет, потому что это гигантские финансовые риски. Первые деньги по кредиту Белоруссия начнет выплачивать с 2028 года. Полный возврат кредита – в 2065 году. Кто это придумал? Враг народа какой-то. Берия бы его точно к стенке поставил и расстрелял к чертовой матери. Причем оборудование поставляется Россией, топливо тоже. Работать тоже будут, скорее всего, россияне, потому что в Белоруссии своих объектов атомной энергетики нет и не было», - рассказал Кузнецов.