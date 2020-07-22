Энергетик: Берия за БелАЭС поставил бы к стенке

Эксперт по атомной энергетике Владимир Кузнецов в эфире НСН напомнил, зачем Минску понадобилось строить атомную электростанцию.



В ближайшие две-три недели будет запущена Белорусская АЭС (БелАЭС). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил замгоссекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

По его словам, работы по вводу АЭС завершаются в короткие сроки для такого рода проектов - через восемь лет после начала строительства.

Эксперт по атомной энергетике, доктор технических наук Владимир Кузнецов в эфире НСН напомнил, зачем Минску понадобилось строить атомную электростанцию.

«Батька (президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. НСН) хочет любыми правдами и неправдами уйти от российских энергоносителей, поэтому он уговорил (президента РФ Владимира - прим. НСН) Путина строить эту атомную станцию, которая по сути Белоруссии не очень нужна, если бы не те льготные условия, которые Россия предоставила. Ведь АЭС строится на российские деньги, под 3-процентный кредит. Таких льготных кредитов в мире просто нет, потому что это гигантские финансовые риски. Первые деньги по кредиту Белоруссия начнет выплачивать с 2028 года. Полный возврат кредита – в 2065 году. Кто это придумал? Враг народа какой-то. Берия бы его точно к стенке поставил и расстрелял к чертовой матери. Причем оборудование поставляется Россией, топливо тоже. Работать тоже будут, скорее всего, россияне, потому что в Белоруссии своих объектов атомной энергетики нет и не было», - рассказал Кузнецов.

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По его словам, сама по себе АЭС Белоруссии не нужна.

«Два блока этой станции будут энергоизбыточны. Белоруссии такое количество электроэнергии просто не переварить. Возможны перетоки в Россию, но будет ли Россия ее покупать? Прибалты не будут покупать однозначно. Соответственно, надо будет вводить ограничения по генерации или в дальнейшем строить какие-то энергозатратные производства. То есть это замкнутый круг», - пояснил эксперт.

Он считает, что многолетняя критика строительства БелАЭС со стороны прибалтийских государств имеет под собой основания. «Заявления прибалтов – это политика в чистом виде. Но под политикой кроется реальная опасность, особенно для этих стран. Любой радиационный инцидент на этой станции неминуемо придет в страны Прибалтики. Естественно, они этого боятся. Чернобыль наследил капитально», - напомнил собеседник НСН.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Гродненской области Белоруссии, недалеко от границы с Литвой. Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС был намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.

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ФОТО: belaes.by
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