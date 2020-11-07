В связи с запуском АЭС президент страны Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой.

По мнению Лукашенко, Белоруссии нужна еще одна АЭС, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам. Слова президента Белоруссии приводит агентство БелТА.

Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022-ой год.

