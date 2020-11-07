Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой!
В Минэнерго Белоруссии заявили, что первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт, сообщает Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».
В связи с запуском АЭС президент страны Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой.
По мнению Лукашенко, Белоруссии нужна еще одна АЭС, чтобы получить дополнительные объемы электроэнергии и уйти от зависимости по углеводородам. Слова президента Белоруссии приводит агентство БелТА.
Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022-ой год.
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