«Росатом» собрался построить вторую АЭС в Белоруссии

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о строительстве новой атомной электростанции с правительством Белоруссии. Об этом в обращении в честь 75-летия атомной отрасли России заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.



Он отметил, что построенный в Белоруссии атомный блок «три плюс» стал первым объектом, построенным на европейском континенте. Лихачев поблагодарил российских и белорусских коллег за совместную работу, способствующую объединению людей.

Генеральный директор «Росатома» добавил, что пандемия коронавируса сильно повлияла на производство, особенно в части роста расходов, однако руководство не собирается менять цели 2020 года, несмотря на возникшие сложности.