«Росатом» собрался построить вторую АЭС в Белоруссии
Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о строительстве новой атомной электростанции с правительством Белоруссии. Об этом в обращении в честь 75-летия атомной отрасли России заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Он отметил, что построенный в Белоруссии атомный блок «три плюс» стал первым объектом, построенным на европейском континенте. Лихачев поблагодарил российских и белорусских коллег за совместную работу, способствующую объединению людей.
Генеральный директор «Росатома» добавил, что пандемия коронавируса сильно повлияла на производство, особенно в части роста расходов, однако руководство не собирается менять цели 2020 года, несмотря на возникшие сложности.
В заключение Лихачев призвал сотрудников госкорпорации соблюдать меры индивидуальной защиты и беречь свое здоровье. Он подчеркнул, что для реализации производственных задач важен «буквально каждый день».
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