«С нетерпением жду встречи»: Трамп созвонился с Лукашенко
Президенты США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Об этом американский лидер рассказал в своей соцсети Truth Social.
Он уточнил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и обсудил освобождение ещё 1,3 тысячи человек.
Также Трамп отметил, что обсудил с Лукашенко визит президента РФ Владимира Путина на Аляску.
«Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы... Я с нетерпением жду встречи в будущем», — написал глава Белого дома.
Ранее Лукашенко заявил, что Путин с удовольствием бы встретился с Трампом в столице Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
