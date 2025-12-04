Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к делу о продаже ее квартиры
Верховный суд России подключил дочь певицы Ларисы Долиной Ангелину Долину и ее несовершеннолетнюю дочь к разбирательству вокруг продажи недвижимости артистки. Как следует из судебных материалов, они обозначены как заинтересованные лица, сообщает РИА Новости.
Судебный спор связан с делом о мошенничестве, жертвой которого, по ее словам, стала Лариса Долина. Летом прошлого года певица заявила, что аферисты на протяжении четырех месяцев убеждали ее под предлогом «сохранения средств» перевести деньги на фиктивные безопасные счета и передать курьеру сбережения, включая средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн рублей.
В рамках уголовного дела были задержаны четыре человека. В ноябре Балашихинский городской суд назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы и штраф в размере 900 тысяч рублей каждому.
Параллельно Долина оспорила саму сделку купли-продажи квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы признал ее требования обоснованными, в результате чего покупательница, Анна Лурье, лишилась и денег, и жилья. Эти выводы поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд. Теперь жалоба Лурье поступила в Верховный суд, который рассмотрит ее 16 декабря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
- Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
- Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать
- Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов за семь часов
- Мужчина получил ранения после удара украинского дрона в Белгородской области
- «Хотят агрессивно поиграть»: Почему заблокировали FaceTime и что будет дальше
- Криминал и насилие: В России призвали ввести единые требования к рехабам
- Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к делу о продаже ее квартиры
- Путин заявил, что восстановление СССР «исключено и бессмысленно»
- Скончался бывший глава Банка России Сергей Дубинин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru