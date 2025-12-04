Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к делу о продаже ее квартиры

Верховный суд России подключил дочь певицы Ларисы Долиной Ангелину Долину и ее несовершеннолетнюю дочь к разбирательству вокруг продажи недвижимости артистки. Как следует из судебных материалов, они обозначены как заинтересованные лица, сообщает РИА Новости.

Судебный спор связан с делом о мошенничестве, жертвой которого, по ее словам, стала Лариса Долина. Летом прошлого года певица заявила, что аферисты на протяжении четырех месяцев убеждали ее под предлогом «сохранения средств» перевести деньги на фиктивные безопасные счета и передать курьеру сбережения, включая средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн рублей.