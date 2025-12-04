Скончался бывший глава Банка России Сергей Дубинин
Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни.
Дубинин долгие годы был связан с Московским государственным университетом, где до 1991 года занимал должность доцента экономического факультета.
В 1995 году он был назначен председателем Банка России и руководил регулятором до финансового кризиса 1998 года, после которого ушёл в отставку.
Позднее Дубинин входил в органы управления группы ВТБ, в том числе возглавлял наблюдательный совет банка и был членом совета директоров «ВТБ Капитал», передает «Радиоточка НСН».
