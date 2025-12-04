Путин заявил, что восстановление СССР «исключено и бессмысленно»
Президент России Владимир Путин отверг предположения о стремлении к возрождению Советского Союза, подчеркнув, что подобная цель не стоит перед государством. Заявление об этом он сделал в интервью телеканалу India Today.
Глава государства отметил, что возвращение к советской модели «исключено» и не имеет практического смысла. По его словам, идея восстановления СССР не только несостоятельна, но и лишена рациональности в современных условиях.
Путин пояснил, что попытка воссоздать Советский Союз привела бы к радикальному изменению национального и религиозного состава России. Это, по его словам, сделало бы проект нереалистичным и не соответствующим интересам страны.
Президент подчеркнул, что разговоры о возрождении СССР не имеют под собой оснований, и подтвердил, что Россия не рассматривает подобный сценарий в качестве политической цели, передает «Радиоточка НСН».
