В России заблокировали Snapchat

Роскомнадзор заблокировал на территории России приложение Snapchat, предназначенное для обмена исчезающими фото- и видеосообщениями.

Как сообщили в ведомстве, решение принято на основании данных правоохранительных органов, согласно которым сервис использовался для координации и подготовки террористической деятельности, а также для вербовки исполнителей и совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан.

Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime

В РКН уточнили, что технические меры по ограничению доступа к платформе были введены 10 октября.

За последние двое суток Роскомнадзор объявил также о блокировке сервисов Roblox и FaceTime, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БлокировкаРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры