В России заблокировали Snapchat

Роскомнадзор заблокировал на территории России приложение Snapchat, предназначенное для обмена исчезающими фото- и видеосообщениями.

Как сообщили в ведомстве, решение принято на основании данных правоохранительных органов, согласно которым сервис использовался для координации и подготовки террористической деятельности, а также для вербовки исполнителей и совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан.