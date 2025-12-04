В России заблокировали Snapchat
Роскомнадзор заблокировал на территории России приложение Snapchat, предназначенное для обмена исчезающими фото- и видеосообщениями.
Как сообщили в ведомстве, решение принято на основании данных правоохранительных органов, согласно которым сервис использовался для координации и подготовки террористической деятельности, а также для вербовки исполнителей и совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан.
В РКН уточнили, что технические меры по ограничению доступа к платформе были введены 10 октября.
За последние двое суток Роскомнадзор объявил также о блокировке сервисов Roblox и FaceTime, передает «Радиоточка НСН».
