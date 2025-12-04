«Вскрытые события в центре Хоботовой привели к проверкам МВД. Это не плановая работа, а ответ правоохранительных органов на возмутительные события. Сейчас около 300 реабилитационных центров только в Московской области, а по всей России их несколько тысяч. Сейчас мы говорим только о трех-четырех центрах. Я думаю, что неправильно делать вывод по двум центрам, судить о качестве тысячи центров. У нас проводится масса тренингов, обучений, международных мероприятий, подготовлено большое количество специалистов по Москве и всей России. Главное, что есть замечательные результаты – стойкая трезвость в течение многих лет. Поэтому здесь важно отделить мух от котлет», - отметил он.

По его словам, подобные случаи не говорят о формировании криминального сообщества, а лишь подчеркивают пробелы в регулировании.

«Эта история может показаться криминальной, что есть целое криминальное сообщество. Но это только на первый взгляд. Это не скрытая криминальная деятельность, просто эти люди идейно поддерживают методы насилия и так далее. Это проблема отсутствия регулирования этого рынка. Такие деятели, к сожалению, есть на рынке реабилитационных центров. Доступ на рынок открыт, потому что нет нормативных документов, устанавливающие, какие методики могут использоваться специалистами. Данная база практически отсутствует. Я наблюдаю застой в этой сфере как минимум десять лет. Нам нужны единые требования к реабилитационным центрам, этим вопросом нужно активно заняться профильным ведомствам. Сейчас ведется борьба с сорняками, но после дождя это все снова вырастет», - объяснил Исаев.

Отказаться от частных рехабов не представляется возможным, так как всего 5% таких центров приходится на государственные учреждения, добавил он.

«Граждане выбирают частные центры, так как у нас химические зависимости являются аналогом некрасивого поведения. А это заболевание, к которому надо относиться именно так. Но у людей на первое место выходит анонимность. Второй момент заключается в том, что государственные учреждения не добиваются такой результативности. Это сложно оценивать, но этот вопрос тоже надо изучать. Если говорим о реабилитации, всего 5% приходится на государственные учреждения. В регионах по одному такому центру в лучшем случае. В целом это даже не сто центров по стране, а нуждающихся десятки тысяч», - заключил собеседник НСН.

Основательнице подмосковного реабилитационного центра Анне Хоботовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ. Уточняется, что Хоботову, которая была задержана 28 ноября, обвинили в истязании несовершеннолетних группой лиц, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, с августа по ноябрь в рехабе в Дедовске незаконно содержались 24 подростка с зависимостями. При этом никакой квалифицированной медпомощи им фактически не оказывалось, детей избивали и пытали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

