Лукашенко: Поставить Россию и Белоруссию на колени никому не удастся
1 августа 202516:25
Россия и Белоруссия полны решимости отстаивать свои интересы и поставить их на колени никому не удастся. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, и Москва, и Минск сделали очень серьёзный разворот, что «просто невозможно было представить в начале 2020-х годов».
«Но, тем не менее, сделали... Я думаю, время пройдёт, мир ещё оценит то, что сделано нами», - заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовятся к войне «на всякий случай», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru