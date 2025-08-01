Лукашенко: Поставить Россию и Белоруссию на колени никому не удастся

Россия и Белоруссия полны решимости отстаивать свои интересы и поставить их на колени никому не удастся. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии

По его словам, и Москва, и Минск сделали очень серьёзный разворот, что «просто невозможно было представить в начале 2020-х годов».

«Но, тем не менее, сделали... Я думаю, время пройдёт, мир ещё оценит то, что сделано нами», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовятся к войне «на всякий случай», сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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