Лукашенко: Поставить Россию и Белоруссию на колени никому не удастся

По его словам, и Москва, и Минск сделали очень серьёзный разворот, что «просто невозможно было представить в начале 2020-х годов».

«Но, тем не менее, сделали... Я думаю, время пройдёт, мир ещё оценит то, что сделано нами», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовятся к войне «на всякий случай», сообщает RT.

