Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

Трёхсторонние переговоры президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно было бы организовать в Минске. Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал Украину «бегом просить» Россию о переговорах

По его мнению, Путин с удовольствием бы встретился с Трампом в столице Белоруссии. И глава Белого дома также остался бы ей доволен.

«Хотите, я возьмусь за это... Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира», - указал Лукашенко.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разоворе с «Радиоточкой НСН» предположил, что встреча Путина с Трампом состоится в Белоруссии.

