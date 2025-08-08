Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

По его мнению, Путин с удовольствием бы встретился с Трампом в столице Белоруссии. И глава Белого дома также остался бы ей доволен.

«Хотите, я возьмусь за это... Я готов за это взяться, подготовить эту встречу. Во имя мира», - указал Лукашенко.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разоворе с «Радиоточкой НСН» предположил, что встреча Путина с Трампом состоится в Белоруссии.

