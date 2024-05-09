Байден: США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа
9 мая 202405:02
Вооружения США, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа, сообщил телеканалу CNN глава государства Джо Байден.
«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», — заявил американский президент.
Ранее Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru