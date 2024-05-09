Байден: США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа

Вооружения США, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа, сообщил телеканалу CNN глава государства Джо Байден.

СМИ: Байден может приостановить поставки оружия Израилю

«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб», — заявил американский президент.

Ранее Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Джо БайденСШАХамасИзраильСектор Газа

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