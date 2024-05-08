СМИ: Байден может приостановить поставки оружия Израилю

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность приостановки поставок оружия Израилю, сообщает Axios.

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По словам собеседников издания, это произойдет в случае, если израильские власти предпримут крупную военную операцию в городе Рафахе. При этом Белый дом не рассматривает операцию в Рафахе как «красную черту», нарушение которой приведет к принципиальным изменениям в позиции Вашингтона по конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль заявил о начале точечной операции в районе Рафаха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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