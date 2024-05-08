Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю

США действительно приостановили поставки оружия Израилю. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского сената, он уточнил, что речь идёт об одной партии военной помощи.

«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», - подчеркнул он, отметив, что США в настоящее время проводят оценку военных поставок Израилю.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство готово защищать себя, даже если из-за внешнего давления останется в полном одиночестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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