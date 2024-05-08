Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю
США действительно приостановили поставки оружия Израилю. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского сената, он уточнил, что речь идёт об одной партии военной помощи.
«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», - подчеркнул он, отметив, что США в настоящее время проводят оценку военных поставок Израилю.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство готово защищать себя, даже если из-за внешнего давления останется в полном одиночестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон объявил о приостановке поставок оружия Израилю
- Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне СВО
- Доля свободных рабочих мест в столичных коворкингах сократилась до рекордных 7,7%
- Компания «Газпром» намерена продать свою недвижимость в Москве
- СМИ: послы ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ
- Экономист Масленников назвал амбициозной задачу обойти японскую экономику
- СМИ: Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского огня в Марселе
- Российского посла в Великобритании вызвали в МИД страны
- Россиянин Котов с победы стартовал на турнире «Мастерс» в Риме
- Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве из-за морозов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru