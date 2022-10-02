Байден должен вернуться к дипломатии для спасения Украины

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», — отмечается в статье.

По мнению Пайна, Соединенным Штатам требуется прекратить вводить новые экономические санкции против России, отправлять новые американские военные силы в Восточную Европу и приостановить военную помощь Украине, чтобы добиться завершения боевых действий, пишет Газета.ru.

Ранее издание The New York Times обратило внимание на то, что глава России Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте на Красной площади в Москве предупредил западные страны о готовности сражаться до конца.

