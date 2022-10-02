Байден должен вернуться к дипломатии для спасения Украины

Чтобы избежать поражение Украины в ближайшие месяцы и избежать ядерный конфликт с РФ, Вашингтону необходимо вернуться к дипломатии. Об этом заявил в материале для издания The National Interest бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

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«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», — отмечается в статье.

По мнению Пайна, Соединенным Штатам требуется прекратить вводить новые экономические санкции против России, отправлять новые американские военные силы в Восточную Европу и приостановить военную помощь Украине, чтобы добиться завершения боевых действий, пишет Газета.ru.

Ранее издание The New York Times обратило внимание на то, что глава России Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте на Красной площади в Москве предупредил западные страны о готовности сражаться до конца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПолитикаБайденДжо Байден
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