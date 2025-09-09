СМИ: Высокие женщины начали уменьшать рост, чтобы найти себе спутника жизни.
В Стамбуле выросло количество запросов на новый вид операций среди женщин — уменьшению нижних конечностей, сообщает Vice.
Этот шаг, по мнению пациенток, может помочь им в личной жизни и найти мужчину, подходящего по росту. Хирурги разрезают бедренную или большеберцовую кость, удаляют её часть, а затем фиксируют оставшуюся кость металлическим стержнем. В результате этого длина верхней части ноги может уменьшиться на 5,5 сантиметра, а нижней — на 3 сантиметра. Таким образом, рост одной женщины уменьшился со 172 до 167 сантиметров.
По данным Daily Mail, с 2023 года в одной из стамбульских клиник было проведено как минимум 10 операций по укорочению конечностей. При этом чаще девушки делают что-то более «классическое», например, липосакцию, коррекцию груди и ринопластику. Остается неизвестным, нашли ли женщины, уменьшившие свой рост, мужчину после таких жертв.
