Он считает это «ярким символом франко-российской дружбы». Пьер заявил, что его сын в будущем будет обучаться в РГСУ. Внук де Голля отметил тесные культурные и социальные связи между Москвой и Парижем и выразил уверенность в необходимости продолжать их развитие.

В 2024 году внук экс-президента Франции сообщил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, что собирается переехать жить в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

