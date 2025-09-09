Внук Шарля де Голля хочет переехать в Россию
Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета о планах вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию, сообщает ТАСС.
Он считает это «ярким символом франко-российской дружбы». Пьер заявил, что его сын в будущем будет обучаться в РГСУ. Внук де Голля отметил тесные культурные и социальные связи между Москвой и Парижем и выразил уверенность в необходимости продолжать их развитие.
В 2024 году внук экс-президента Франции сообщил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, что собирается переехать жить в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
