ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для ударов по Донецку и Макеевке

В результате два человека погибли и 17 получили ранения. Также в Донецке из-за атак повредились административное здание и дома, две школы, детский сад, магазин и другие объекты.

В Макеевке зафиксированы повреждения жилых домов, региональной энергопоставляющей компании, здания контрольно-пропускного пункта и котельной.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

