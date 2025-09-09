ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для ударов по Донецку и Макеевке

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк и Макеевку с использованием крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщают «Известия».

ПВО сбила восемь британских крылатых ракет Storm Shadow

В результате два человека погибли и 17 получили ранения. Также в Донецке из-за атак повредились административное здание и дома, две школы, детский сад, магазин и другие объекты.

В Макеевке зафиксированы повреждения жилых домов, региональной энергопоставляющей компании, здания контрольно-пропускного пункта и котельной.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Lewis Joly / AP
