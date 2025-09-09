СМИ: Самолеты иностранных собственников обошлись РФ минимум в 460 млрд рублей

Таким образом, приобретение 208 самолетов для пассажирских авиакомпаний с 2022 года обошлось как минимум в 460 млрд руб., из которых около 300 млрд руб. были выделены из Фонда национального благосостояния. Без учета «Аэрофлота» новых сделок в ближайшее время не ожидается. По словам экспертов, острой необходимости в них нет в связи с прогнозируемым дефицитом парка на внутренних рейсах с 2026 года. Урегулирование ведется «Аэрофлотом» за счет собственных и привлеченных средств.

Страховое урегулирование представляет собой переход права собственности на взятые в лизинг лайнеров, они передаются от иностранных лизингодателей к российским структурам.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» первым в стране возьмет самолеты в «мокрый» лизинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

