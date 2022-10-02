СМИ: Путин готов идти до конца, несмотря на санкции
Глава России Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте на Красной площади в Москве предупредил западные страны о готовности сражаться до конца, сообщает The New York Times.
По данным издания, речь президента в отношении конфликта с Западом была «более жесткой, чем раньше». Как сказано в статье, российский лидер постарался продемонстрировать собственную решимость, а также то, что он не поддается давлению санкций и передаче вооружения Украине, и будет «продолжать сражаться».
Путин показал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Дипломат подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над «её территориями».
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