Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Абхазию

Захарова обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выход за рамки правового поля. Она заявила, что протесты тормозят развитие Абхазии. В заявлении МИДа сказано, что «сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики».

В дипведомстве также выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в республике.

Представители оппозиции сегодня взяли под контроль здание парламента в Сухуме. Находившиеся внутри силовики покинули здание, а также территорию рядом с парламентом. Протесты начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Сегодня голосование по этому вопросу в парламенте оппозиция сорвала.

