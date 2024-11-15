Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Абхазию
МИД России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристические, из-за происходящих в стране массовых протестов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. В министерстве посоветовали не посещать локации, где проходят протестные акции и при возможности уехать из страны тем россиянам, которые находятся в республике временно.
Захарова обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выход за рамки правового поля. Она заявила, что протесты тормозят развитие Абхазии. В заявлении МИДа сказано, что «сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики».
В дипведомстве также выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в республике.
Представители оппозиции сегодня взяли под контроль здание парламента в Сухуме. Находившиеся внутри силовики покинули здание, а также территорию рядом с парламентом. Протесты начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Сегодня голосование по этому вопросу в парламенте оппозиция сорвала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru