Экс-генпрокурор Абхазии заявил, что протесты не имеют отношения к России
Никаких антироссийских настроений у народа Абхазии нет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший генпрокурор республики Алексей Ломия.
По его словам, протесты направлены против олигархов, желающих «сделать из республики анклав по отмыванию денег», а в соглашении, которое пытаются навязать Абхазии, нет ничего из её интересов, поэтому «народ и взбеленился».
Он также указал, что российские пропагандисты придают происходящему «какой-то антироссийский окрас», что в корне неверно.
«Речь идет о том, что кучка олигархов с нашей и с вашей стороны хочет протолкнуть свои шкурные интересы, а народ восстал против этого. Вот и все. К россиянам это точно никакого отношения не имеет», - заключил Ломия.
Ранее представители оппозиции взяли под контроль здание парламента в Сухуме, сообщает RT. Находившиеся внутри силовики покинули здание, а также территорию рядом с парламентом.
Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru