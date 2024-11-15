Экс-генпрокурор Абхазии заявил, что протесты не имеют отношения к России

По его словам, протесты направлены против олигархов, желающих «сделать из республики анклав по отмыванию денег», а в соглашении, которое пытаются навязать Абхазии, нет ничего из её интересов, поэтому «народ и взбеленился».

Он также указал, что российские пропагандисты придают происходящему «какой-то антироссийский окрас», что в корне неверно.

«Речь идет о том, что кучка олигархов с нашей и с вашей стороны хочет протолкнуть свои шкурные интересы, а народ восстал против этого. Вот и все. К россиянам это точно никакого отношения не имеет», - заключил Ломия.

Ранее представители оппозиции взяли под контроль здание парламента в Сухуме, сообщает RT. Находившиеся внутри силовики покинули здание, а также территорию рядом с парламентом.

Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

