Российские туристы продолжают бронировать отели в Абхазии
Протесты оппозиции в Абхазии пока не повлияли на туристический спрос. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). По его данным, загруженность отелей на новогодние праздники превышает 50%. Пресс-служба туроператора «Алеан» рассказала, что спрос на отдых в Абхазии в новогодние каникулы подскочил на 80% в сравнении с прошлым годом.
Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предположил, что многие еще не знают о том, что происходит в Сухуме. Кроме того, по его словам, в основном российские туристы едут в Гагру и Пицунду, которые находятся в 80-90 км от Сухума.
В «Интуристе» добавили, что политические обстановка не затронула и бронирования в республику на лето.
Ранее сегодня МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию, где с 11 ноября продолжаются протесты на фоне рассмотрения проекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Заседание должно было пройти сегодня, 15 ноября, однако из-за продолжающихся протестов и захвата оппозицией здания правительства президент Абхазии Аслан Бжания отозвал проект. Правительство республики проводит переговоры с оппозицией, которая требует отставки Бжании и проведения внеочередных президентских выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru