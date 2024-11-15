Российские туристы продолжают бронировать отели в Абхазии

Протесты оппозиции в Абхазии пока не повлияли на туристический спрос. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). По его данным, загруженность отелей на новогодние праздники превышает 50%. Пресс-служба туроператора «Алеан» рассказала, что спрос на отдых в Абхазии в новогодние каникулы подскочил на 80% в сравнении с прошлым годом.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предположил, что многие еще не знают о том, что происходит в Сухуме. Кроме того, по его словам, в основном российские туристы едут в Гагру и Пицунду, которые находятся в 80-90 км от Сухума.