«Золотые» яйца: На птицефабриках нашли ответ повышение цены продукции
Работа отечественных птицефабрик на грани рентабельности и зарубежные конкуренты вызвали рост цен на яйца в России.
В Минсельхозе Ростовской области назвали причину подорожания яиц в регионе, пишет «Donnews». По словам первого замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой, регион произвел меньше яиц в этом году, чем в прошлом.
Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ... рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру», — указано в сообщении.
Антимонопольное ведомство считает, что ограничения повысят ценовую доступность социально значимого продукта. ФАС направила соответствующее письмо в Союз независимых сетей России и Ассоциацию компаний розничной торговли, пишет Ura.ru.
Такое решение принято на фоне резкого скачка цен на яйца. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 8 по 13 ноября куриные яйцы выросли в цене на 3,4%.
На 0,3% увеличилась стоимость курицы, молока, хлеба и пшеницы. Мороженая рыба и сыры подорожали на 0,2%.
С начала года куриные яйца подорожали на 18,6%. Сообщается, что за последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской и других регионах.
Так, куриные яйца в Оренбурге стали продавать поштучно. Об этом сообщает 56оrb.ru.
Оренбургское издание ссылается на своего читателя, который прислал соответствующее фото, сделанное на местном рынке. На снимке виден ценник, на котором указано, что желающие могут приобрести не десяток, а одно яйцо за 11,5 рублей.
«Раньше это был самых ходовой продукт в любой семье... А сегодня цена догоняет полкило фарша», - цитирует издание читателя.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявила о проведении антикартельных проверок 12 производителей куриных яиц и куриного мяса.
В пресс-службе ведомства указали, что это связано с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Отмечается, что будут оцениваться действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.
«Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и Ставропольском крае», - указали в ФАС.
Заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза («Росптицесоюз») Елена Степанова заявила, что в ближайшие годы производители куриных яиц надеются не снижать объёмы производства, сообщает РИА Новости.
По её словам, отрасль работает на грани рентабельности, а повышение ключевой ставки и дорогое финансирование лишь усугубили ситуацию, поэтому обеспечить прирост они не смогут.
«Ситуация, в которой отрасль развивалась последние годы, к сожалению, не создала нам потенциала, который мог бы это повышение обеспечивать», - указала Степанова.
Также она высказалась против дополнительного импорта из третьих стран, так как следует «развивать собственное производство».
На подорожание яиц влияют удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса, отмечает издание. В Минсельхозе рост цен подтвердили, заявив, что ведомство прорабатывает и дополнительные регулирующие меры, передает «Радиоточка НСН».
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