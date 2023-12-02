«Золотые» яйца: На птицефабриках нашли ответ повышение цены продукции

Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ... рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру», — указано в сообщении.

Антимонопольное ведомство считает, что ограничения повысят ценовую доступность социально значимого продукта. ФАС направила соответствующее письмо в Союз независимых сетей России и Ассоциацию компаний розничной торговли, пишет Ura.ru.

Такое решение принято на фоне резкого скачка цен на яйца. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 8 по 13 ноября куриные яйцы выросли в цене на 3,4%.