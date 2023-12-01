ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца до 5%
Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ... рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более 5% в текущей ситуации как временную меру», — указано в сообщении.
Антимонопольное ведомство считает, что ограничения повысят ценовую доступность социально значимого продукта. ФАС направила соответствующее письмо в Союз независимых сетей России и Ассоциацию компаний розничной торговли, пишет Ura.ru.
Ранее служба поручила территориальным органам собрать информацию для анализа обоснованности установления оптово-отпускных цен производителями яиц, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru