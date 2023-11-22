Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц

Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц, передают «Ведомости».

Отмечается, что производство курятины и яиц по итогам года останется на уровне прошлого года, несмотря на возросший спрос на продукцию. Первая причина – птичий грипп, а вторая – низкая рентабельность производства из-за возросших расходов.

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Продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, пишет «Российская газета». Как отмечается, договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Баку главы ведомства Сергея Данкверта. В пресс-службе подчеркнули, что главным итогом переговоров стало открытие российского рынка для птицеводческой продукции азербайджанских предприятий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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