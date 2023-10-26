В Минсельхозе предложили временно запретить вывоз пищевого яйца птицы

Минсельхоз предложил временно запретить экспорт из России пищевого яйца птицы, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

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Ведомство предлагает ввести ограничения на 6 месяцев. Меры призваны сдержать цены на социально значимую продукцию и не допустить ее дефицита.

Ранее Минсельхоз предложил запретить на полгода вывоз из РФ отдельных видов мяса птицы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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