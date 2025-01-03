«Золото, облигации или биткоин»: Россиянам рассказали, во что вложить деньги в 2025 году

«Если мы говорим об инвестициях в рублях, то сегодня, во-первых, облигации дают очень хорошую доходность. Многие корпоративные облигации достаточно высокого кредитного уровня дают доходность в 22-25% годовых. Я уже не говорю о тех облигациях, которые дают выше 28-30%. Можно составить неплохой портфель корпоративных облигаций», - рассказал он.

Традиционным и надежным инструментом сбережения средств финансист назвал золото.

«Второе – традиционно золото. В те времена, когда идет инфляция, когда ожидается девальвация, когда какая-то нестабильность, золото всегда поддерживает и спасает. Это может быть и физическое золото, но оно тогда не несет никаких дивидендов. Либо рассматриваем акции золотопроизводителей, например, «Полюс золото» или «Южуралзолото» и так далее. Это тоже сейчас будет разумно», - отметил Коган.

На более долгосрочную перспективу собеседник НСН призвал присмотреться к фондовому рынку, который сегодня «безумно дешевый».

«И третий момент хочу выделить. Конечно, всем сейчас страшно смотреть в сторону российского фондового рынка, но он безумно дешевый. Он дешевле китайского рынка раза в два с половиной, а американского – раз в восемь по мультипликаторам. Сегодня никто не будет инвестировать в акции, когда доходности по депозитам и облигациям такие высокие. Но это все временно. Гигантская масса средств, которая дремлет на депозитах, начнет искать новые инструменты, когда ставка начнет снижаться», - добавил он.

РАДИКАЛЬНАЯ СТАВКА ЦБ

Со своей стороны, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин подчеркнул, что ключевая ставка от ЦБ будет главным макроэкономическим фактором 2025 года.

«На мой взгляд, ключевая макроэкономическая тенденция, которая радикальным образом скажется на доходности инвесторов, это изменение ставки ЦБ. Сейчас фантастическая разница между ставкой и уровнем инфляции. Эта ставка очень высока по историческим меркам не только для России. Обычно эта разница позволяет зафиксировать высокую доходность с низкими рисками. Можно зафиксировать, например, доходность по государственным облигациям, на десять лет вперед. Это редкая возможность. Либо рассмотреть банковские вклады, нет необходимости даже открывать брокерский счет», - отметил специалист.

По его словам, сегодня граждане делают выбор в пользу краткосрочных инструментов, тем самым упуская выгоду.

«Вклады опередят доходности и рынка акций, и недвижимости. Я бы использовал эти возможности. Вклады с погашением через полгода или краткосрочные облигации – это слишком краткосрочное инвестирование, эти возможности теряются», - добавил он.

При этом Евгений Коган заметил, что уже к концу 2025 года ставка может снизиться до 16%.

«Ставка не будет снижаться быстро, но, я думаю, что на следующий год все равно мы увидим снижение на два-четыре процента. Я верю, что следующий год мы закроем со ставкой в 16%. Если так, то и цены на облигации могут вырасти, и рынок акций оживится», - добавил он.

С прогнозами коллег согласился и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, который отдельно выделил накопительные счета.