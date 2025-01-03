«Золото, облигации или биткоин»: Россиянам рассказали, во что вложить деньги в 2025 году
Финансисты выделили облигации, золото, а также призвали не ставить крест на российском фондовом рынке. А вот биткоин специалисты по-прежнему считают «авантюрой», хоть и пророчат ему рост, доллар же россиянам советуют «игнорировать».
Конец 2024 года выдался нестабильным с точки зрения курса валют, Центробанк «шокировал» рынок беспрецедентным повышением ставок, а избранный президент США Дональд Трамп открыл новые горизонты для роста биткоина.
Финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН озвучили главные тренды 2025 года, которые будут диктовать россиянам, во что и когда вкладывать денежные средства.
ОБЛИГАЦИИ, ЗОЛОТО И ВКЛАДЫ
Так, финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган назвал три главных нюанса нового инвестиционного года. Он выделил облигации, золото, а также призвал не ставить крест на российском фондовом рынке.
«Если мы говорим об инвестициях в рублях, то сегодня, во-первых, облигации дают очень хорошую доходность. Многие корпоративные облигации достаточно высокого кредитного уровня дают доходность в 22-25% годовых. Я уже не говорю о тех облигациях, которые дают выше 28-30%. Можно составить неплохой портфель корпоративных облигаций», - рассказал он.
Традиционным и надежным инструментом сбережения средств финансист назвал золото.
«Второе – традиционно золото. В те времена, когда идет инфляция, когда ожидается девальвация, когда какая-то нестабильность, золото всегда поддерживает и спасает. Это может быть и физическое золото, но оно тогда не несет никаких дивидендов. Либо рассматриваем акции золотопроизводителей, например, «Полюс золото» или «Южуралзолото» и так далее. Это тоже сейчас будет разумно», - отметил Коган.
На более долгосрочную перспективу собеседник НСН призвал присмотреться к фондовому рынку, который сегодня «безумно дешевый».
«И третий момент хочу выделить. Конечно, всем сейчас страшно смотреть в сторону российского фондового рынка, но он безумно дешевый. Он дешевле китайского рынка раза в два с половиной, а американского – раз в восемь по мультипликаторам. Сегодня никто не будет инвестировать в акции, когда доходности по депозитам и облигациям такие высокие. Но это все временно. Гигантская масса средств, которая дремлет на депозитах, начнет искать новые инструменты, когда ставка начнет снижаться», - добавил он.
РАДИКАЛЬНАЯ СТАВКА ЦБ
Со своей стороны, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин подчеркнул, что ключевая ставка от ЦБ будет главным макроэкономическим фактором 2025 года.
«На мой взгляд, ключевая макроэкономическая тенденция, которая радикальным образом скажется на доходности инвесторов, это изменение ставки ЦБ. Сейчас фантастическая разница между ставкой и уровнем инфляции. Эта ставка очень высока по историческим меркам не только для России. Обычно эта разница позволяет зафиксировать высокую доходность с низкими рисками. Можно зафиксировать, например, доходность по государственным облигациям, на десять лет вперед. Это редкая возможность. Либо рассмотреть банковские вклады, нет необходимости даже открывать брокерский счет», - отметил специалист.
По его словам, сегодня граждане делают выбор в пользу краткосрочных инструментов, тем самым упуская выгоду.
«Вклады опередят доходности и рынка акций, и недвижимости. Я бы использовал эти возможности. Вклады с погашением через полгода или краткосрочные облигации – это слишком краткосрочное инвестирование, эти возможности теряются», - добавил он.
При этом Евгений Коган заметил, что уже к концу 2025 года ставка может снизиться до 16%.
«Ставка не будет снижаться быстро, но, я думаю, что на следующий год все равно мы увидим снижение на два-четыре процента. Я верю, что следующий год мы закроем со ставкой в 16%. Если так, то и цены на облигации могут вырасти, и рынок акций оживится», - добавил он.
С прогнозами коллег согласился и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, который отдельно выделил накопительные счета.
«В 2025 году лучше вкладывать деньги в накопительные счета. Сейчас хорошие новогодние акции, можно получить 24%. Больше никуда инвестировать нельзя, грубо говоря. Ключевая ставка ЦБ повысится до 25-26% к весне, ставки по накопительным счетам к ней будут подтягиваться. А когда будет ясно, что максимум ставки достигнут, тогда будут другие возможности уже», - заметил он.
ИГНОРИРУЕМ ДОЛЛАР
Самые скромные прогнозы эксперты дают по общемировым валютам. Так, финансист Евгений Коган рассказал НСН, что в долларах пока надежности нет, а влиять на курс валюты в 2025 году будет целый ряд факторов.
«Если сегодняшний курс в районе 100 по доллару и 14 по юаню, девальвация в следующем году будет на уровне 12%. Если следующий год мы закроем с курсом 115-116, я не удивлюсь. Это вполне разумно по доллару. Это наши базовые прогнозы, если все будет идти в русле того, как идет. Если вдруг активнее пойдет переговорный тренд, а санкции будут сниматься, можно ожидать укрепления рубля. Для тех, кто хочет чувствовать себя спокойно и не сидеть в наличных долларах, есть фонды ликвидности в юанях, это привязка к юаню плюс процент сверху. Есть облигации в юанях, есть замещающие облигации в долларах, где доходность выше 11-12% годовых. Это очень много, а компании вполне надежные», - подчеркнул он.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский напомнил, что на курс доллара активное воздействие оказывают цены на нефть, здесь аналитики дают негативные прогнозы.
«Что касается валюты, к началу года доллар будет в районе 120-125, а к концу года возможна стабилизация и даже укрепление рубля. Ситуация на валютном рынке сильно зависит от трендов в глобальной экономике и от того, какая будет цена на нефть. Прогнозы все по нефти негативные на следующий год от ключевых инвестиционных банков. Следующий год будет непростым», - заключил Голубовский.
Со своей стороны, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин связал колебания доллара с накопленной инфляцией. По его словам, пока доллар не стоит ни покупать, ни продавать – остается только игнорировать.
«Что касается доллара, курс обычно достаточно точно отслеживает уровень накопленной инфляции. У нас с декабря 2021 года накопленная инфляция составляет 27%. При этом и у самого доллара есть инфляция. Сейчас доллар невыгодно покупать или продавать, его нужно просто игнорировать», - подытожил он.
ТРАМП, БИТКОИН И ТОЛПА
И последний вопрос, который все чаще волнует россиян, стоит ли вкладываться в криптовалюты. Специалисты пророчат биткоину рост и в 2025 году, но не устают напоминать, что это спекулятивный рынок, точных прогнозов здесь быть не может.
Так, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский считает, что приход к власти в США Дональда Трампа позволит главной криптовалюте вырасти, пока не наступил период «спячки».
«По биткоину прогнозируют рост от 120 до 200 тысяч, рост пророчат ему в силу того, что регулирование в США будет меняться на дружественное. Но я не думаю, что рост будет феерическим. Возможно, 120 – это предел. Когда такой ажиотаж, расти трудно, толпа не зарабатывает деньги. Приход Трампа к власти – это главный новостной повод для крипторынка. Потом начнется типичная для этого рынка история, когда биткоин расти перестанет, но будут расти другие криптовалюты. Такой сезон продлится полгода, потом наступит спячка, так как рынок циклический», - объяснил финансист.
При этом финансист Евгений Коган подчеркнул, что при любом раскладе биткоин – это невероятная авантюра.
«Если Трамп будет реализовывать свои планы по созданию стратегического американского резерва в биткоинах, там цена может вырасти очень сильно. Но все прекрасно понимают, что это невероятная авантюра. Тут надо понимать, что точных прогнозов быть не может, а сам биткоин не имеет внутренней стоимости», - заключил собеседник НСН.
Главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович ранее заявил, что стоимость биткоина может вырасти до $120 тыс. в ближайшие годы.
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