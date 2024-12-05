Аналитик Калманович спрогнозировал рост биткоина до $120 тысяч к 2025 году

Главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT заявил, что стоимость биткоина может вырасти до $120 тыс. в ближайшие годы.

Он отметил, что замедление инфляции в США в начале 2024 года и ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы стали ключевыми факторами для роста криптовалюты с $42 тыс. до $73 тыс.