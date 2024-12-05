Аналитик Калманович спрогнозировал рост биткоина до $120 тысяч к 2025 году

Главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT заявил, что стоимость биткоина может вырасти до $120 тыс. в ближайшие годы.

Он отметил, что замедление инфляции в США в начале 2024 года и ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы стали ключевыми факторами для роста криптовалюты с $42 тыс. до $73 тыс.

Курс биткоина впервые поднялся выше $103 тысяч

Однако дальнейшее укрепление биткоина, по мнению эксперта, сдерживают президентские выборы в США и жесткая политика главы Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера. Калманович указал, что ожидаемый уход Генслера в начале 2025 года может дать новый импульс для поддержки криптовалютного рынка.

Эксперт также отметил, что прогнозы остаются оптимистичными. Основные уровни потенциального роста биткоина он определил на отметках $108,5 тыс., $115 тыс. и $120 тыс. При этом аналитик подчеркнул, что если цена удерживается выше $87,5 тысяч, восходящая динамика сохранится, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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