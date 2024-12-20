Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в феврале

По её словам, на заседании 20 декабря рассматривался вопрос увеличения ставки до 22% и 23% годовых, однако в итоге было решено сохранить её на текущем уровне.

В ходе пресс-конференции она отметила, что в настоящее время уровень ключевой ставки достаточно высокий, и вместе с банковским регулированием он ведёт «к значимому ужесточению денежно-кредитных условий.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жёсткости достаточно, либо... вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», - заключила Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ, вопреки всем прогнозам и ожиданиям повышения, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщает RT.

