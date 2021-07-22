«Золотая» картошка и морковь. Почему в России дорожает «борщевой» набор

«Парадокс сейчас в том, что в стране картофеля производится больше, чем потребляется, плюс еще что-то завозится из-за рубежа, а он при этом еще и дорожает. Это разве нормально? По всем законам физики и рыночной экономики такого быть просто не может, если у вас нет «закупорки» между полем и магазином. Овощи от поля и до магазина еще нужно довезти. Основная проблема сейчас в инфраструктуре. Что такое «борщевой набор»? Это овощи открытого грунта. Часть из них типа картошки может производиться большими хозяйствами, но более эффективно производство средними хозяйствами, которые сейчас имеют большие проблемы с выходом на рынок. А маленькие хозяйства вообще имеют мизерные шансы туда попасть. Чем больше товаропроизводителей попадает на рынок со своим товаром, тем выше конкуренция, и соответственно более взвешенные цены. Цены растут не из-за того, что у кого-то там что-то зачесалось, он их поднял и пошли сверхдоходы», - объяснил специалист.

При этом он отметил, что нынешняя ситуация с инфраструктурой не устраивает и крупные компании.

«Тогда бы «Мираторг» – гигант из гигантов - не обзаводился бы собственной торговой сетью. Это дорого и не очень эффективно – иметь свою сеть. А у среднего или мелкого предприятия разве есть возможность магазин держать? Или десять магазинов? Он должен своим делом заниматься, торговцы – своим. Поэтому этот вопрос критический», - отметил эксперт.

Холод оценил, как сокращение количества посредников между производителем и покупателем может повлиять на цену.

«Нужно, чтобы было не 25 посредников, которые кормятся на одном килограмме картошки, а 25 посредников, которые хотели бы привезти этот килограмм картошки от поля до магазина. Тогда это было бы эффективно», - объяснил специалист.