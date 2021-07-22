«Золотая» картошка и морковь. Почему в России дорожает «борщевой» набор
Экс-замминистра сельского хозяйства назвал НСН причины роста цен на овощи в России и объяснил, когда «борщевой набор» начнет дешеветь.
По данным Росстата, в июне морковь подорожала на 37%, картофель — на 20,3%, капуста — на 14,3%. Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему так называемый «борщевой набор» в России стремительно дорожает.
Одна из главных проблем – критическая ситуация с инфраструктурой и сбытом.
«Парадокс сейчас в том, что в стране картофеля производится больше, чем потребляется, плюс еще что-то завозится из-за рубежа, а он при этом еще и дорожает. Это разве нормально? По всем законам физики и рыночной экономики такого быть просто не может, если у вас нет «закупорки» между полем и магазином. Овощи от поля и до магазина еще нужно довезти. Основная проблема сейчас в инфраструктуре. Что такое «борщевой набор»? Это овощи открытого грунта. Часть из них типа картошки может производиться большими хозяйствами, но более эффективно производство средними хозяйствами, которые сейчас имеют большие проблемы с выходом на рынок. А маленькие хозяйства вообще имеют мизерные шансы туда попасть. Чем больше товаропроизводителей попадает на рынок со своим товаром, тем выше конкуренция, и соответственно более взвешенные цены. Цены растут не из-за того, что у кого-то там что-то зачесалось, он их поднял и пошли сверхдоходы», - объяснил специалист.
При этом он отметил, что нынешняя ситуация с инфраструктурой не устраивает и крупные компании.
«Тогда бы «Мираторг» – гигант из гигантов - не обзаводился бы собственной торговой сетью. Это дорого и не очень эффективно – иметь свою сеть. А у среднего или мелкого предприятия разве есть возможность магазин держать? Или десять магазинов? Он должен своим делом заниматься, торговцы – своим. Поэтому этот вопрос критический», - отметил эксперт.
Холод оценил, как сокращение количества посредников между производителем и покупателем может повлиять на цену.
«Нужно, чтобы было не 25 посредников, которые кормятся на одном килограмме картошки, а 25 посредников, которые хотели бы привезти этот килограмм картошки от поля до магазина. Тогда это было бы эффективно», - объяснил специалист.
В последнее время заметно выросли расходы для производителей, и это тоже стало причиной подорожания овощей, заметил Холод.
«Электроэнергия дорожает, дорожают транспортные тарифы, дорожают, в конце концов, услуги ЖКХ, которые так или иначе надо компенсировать – зарплату надо повышать работникам. Растут издержки, а производители не могут их перекладывать никуда, кроме как в цены», - отметил экс-замминистра.
Для снижения цен на овощи на Дальнем Востоке и Крайнем Севере предлагается увеличить затраты на строительство овощехранилищ в этих регионах. Холод считает, что такая мера необходима.
«По овощехранилищам тоже беда. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере завоз сезонный. «Борщевой набор» же дешевый сам по себе. Если его завозить на самолетах - тогда он золотой будет. Обычно его завозят летом или ранней осенью на кораблях. И он должен долежать. Иначе без этих хранилищ начинают возить на самолете. И получается, что в Диксоне или Анадыре картошка стоит дороже помидоров. Для Средней полосы это тоже больной вопрос. Видите, какая нехорошая отечественная морковь была в наших магазинах в начале лета. Это вопрос как раз длительного хранения. Хранилищ немного. Либо приходиться заменять ассортимент на ранний, либо привозить черт знает откуда», - посетовал эксперт.
Во многом именно с этим была связана ситуация, когда бананы стоили дешевле бананов. Так было в начале лета. Вопрос, "почему бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей", задавали даже на «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину 30 июня.
«Почему морковка дороже банана стоила? Идет сезонный пересменок. На рынке представлена либо очень дорогая, привезенная из Южного полушария морковка, либо морковка старого урожая, неудобоваримая. Либо молодая. А это уже качественно другой товар. Молодая морковка, как и молодая картошка, по-другому и стоит. Это не базовый товар основного урожая. Поэтому когда уже на рынок основной урожай, борщевой набор, конечно, будет в цене падать», - сообщил Холод.
То, что «борщевой набор» подешевеет к осени – это «исторический факт», отметил экс-замминистра сельского хозяйства.
«Сейчас пойдет основной урожай в Средней полосе, вот цены и упадут. Мы консервируем на даче огурцы. Они стоили черт знает сколько, а мы купили на этой неделе за 50 рублей. Вот что такое сезон массового сбора», - заключил эксперт.
22 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что вопрос с подорожанием овощей из так называемого «борщевого набора» стоит «особо остро». Глава государства попросил доложить о ситуации в этой сфере.
Ранее экономист Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, какими будут цены на картофель и морковь в следующем году.
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