СМИ: Запад хочет установить предельные цены на российскую нефть на уровне $40-60

США и союзники Вашингтона обсуждают способы ограничения нефтяных доходов России.

По данным агентства Bloomberg, в частности, рассматривается вариант установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

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Вместе с тем в администрации президента США считают цену в $40 слишком низкой. Кроме того, у стран Запада есть опасения, что антироссийские меры могут привести к скачку цен на нефть.

В ходе торгов в среду вечером цены на нефть опустились ниже $100 за баррель.

Ранее эксперт ТПП Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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