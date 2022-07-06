СМИ: Запад хочет установить предельные цены на российскую нефть на уровне $40-60

Вместе с тем в администрации президента США считают цену в $40 слишком низкой. Кроме того, у стран Запада есть опасения, что антироссийские меры могут привести к скачку цен на нефть.

В ходе торгов в среду вечером цены на нефть опустились ниже $100 за баррель.

Ранее эксперт ТПП Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель.

